Исмагилова (Николаева) Людмила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исмагилова (Николаева) Людмила Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1966

Отец: Николаев Федор Евфимович

Мать: Николаева Зоя Никитична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмагилова Инна Валерьевна

Отец ребёнка: Исмагилов Валерий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исмагилова Юлия Валерьевна

Отец ребёнка: Исмагилов Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исмагилов Валерий

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