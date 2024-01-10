Исмагилова (Николаева) Людмила Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1966
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1966
Отец: Николаев Федор Евфимович
Мать: Николаева Зоя Никитична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмагилова Инна Валерьевна
Отец ребёнка: Исмагилов Валерий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исмагилова Юлия Валерьевна
Отец ребёнка: Исмагилов Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исмагилов Валерий