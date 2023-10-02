(Петрунина) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Петрунина) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1975

Пол

Женский

Отец

1939 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1975

Отец: Петрунин Александр Павлович

Мать: ?

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