Параскева Владимирова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1852
Дата смерти18.09.1883 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: Владимир Иванов
Мать: Татьяна Кириллова
Поручители жениха д. Н. Тетерино кр. Алексей Андреев \Чижиков\ и д. Сергово кр. Василий Васильев \Чижиков\ Поручители невесты д. Колычево кр. Алексей Васильев, д.Новосурино временно отпускной солдат ... Показать все
Бракосочетание
28.07.1875
Муж: Чижиков Павел Петров
Рождение ребёнка
24.07.1877
Отец ребёнка: Чижиков Павел Петров
д.Ченцово кр. Василий Николаев и можайская мещанская девица Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
20.08.1883
Дочь: Наталья Павлова
Отец ребёнка: Чижиков Павел Петров
д. Нижнее Тетерино крестьянский сын Семен Алексеев солдатка Татьяна Савельева
Смерть
18.09.1883 ст.
30 лет от простуды после родов