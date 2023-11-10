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Параскева Владимирова

Место рождения

Ченцово, Можайский, Московская область

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

18.09.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: Владимир Иванов

Мать: Татьяна Кириллова

Ченцово, Можайский, Московская область
Поручители жениха д. Н. Тетерино кр. Алексей Андреев \Чижиков\ и д. Сергово кр. Василий Васильев \Чижиков\ Поручители невесты д. Колычево кр. Алексей Васильев, д.Новосурино временно отпускной солдат ... Показать все
Бракосочетание
28.07.1875

Муж: Чижиков Павел Петров

Рождение ребёнка
24.07.1877

Сын: Чижиков Василий Павлов

Отец ребёнка: Чижиков Павел Петров

Тетерино, Можайский, Московская область
д.Ченцово кр. Василий Николаев и можайская мещанская девица Екатерина Андреева
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
20.08.1883

Дочь: Наталья Павлова

Отец ребёнка: Чижиков Павел Петров

Тетерино, Можайский, Московская область
д. Нижнее Тетерино крестьянский сын Семен Алексеев солдатка Татьяна Савельева
Смерть
18.09.1883 ст.
Тетерино, Можайский, Московская область
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