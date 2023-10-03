Бескоровайный Владимир Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бескоровайный Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Около 1974

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: Бескоровайный Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.03.1932

Сын: Бескоровайный Лев Владимирович

Мать ребёнка: Бескоровайная Надежда Самсоновна

Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
Около 1974
Судак, Судак, Республика Крым
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