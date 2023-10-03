Бескоровайный Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиОколо 1974
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: Бескоровайный Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1932
Сын: Бескоровайный Лев Владимирович
Мать ребёнка: Бескоровайная Надежда Самсоновна
Кривой Рог, Дніпропетровська область
Смерть
Около 1974
Судак, Судак, Республика Крым