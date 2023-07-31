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Бурзянцев Кирилл Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

23.12.1920

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Бурзянцев Василий Степанович

Мать: Бурзянцева П Матвеевна

Бракосочетание
25.01.1898

Жена: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
26.12.1898

Сын: Бурзянцев Федор Кириллович

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.02.1901

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1903

Сын: Бурзянцев Илья Кириллович

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
24.02.1906

Дочь: Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Около 1911

Сын: Бурзянцев Александр Кириллович

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
Около 1914

Сын: Бурзянцев Василий Кириллович

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Рождение ребёнка
02.08.1918

Дочь: Бурзянцева Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна

Новопреображенский, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.1920
Орск, город Орск, Оренбургская область
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