Бурзянцев Кирилл Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смерти23.12.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Бракосочетание
25.01.1898
Рождение ребёнка
26.12.1898
Сын: Бурзянцев Федор Кириллович
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
10.02.1901
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Бурзянцев Илья Кириллович
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
24.02.1906
Дочь: Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1911
Сын: Бурзянцев Александр Кириллович
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1914
Сын: Бурзянцев Василий Кириллович
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна
Рождение ребёнка
02.08.1918
Дочь: Бурзянцева Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Бурзянцева Анастасия Федоровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
23.12.1920
Орск, город Орск, Оренбургская область