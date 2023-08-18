Трегубова (Попцова) Анна Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трегубова (Попцова) Анна Степанова

Место рождения

поч. Ключевской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1718 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Ключевской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Параскева Афанасьева

Отец ребёнка: Трегубов Афонасий Савинов

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Ирина Афанасьева

Отец ребёнка: Трегубов Афонасий Савинов

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Трегубов Антон Афанасьев

Отец ребёнка: Трегубов Афонасий Савинов

Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трегубов Афонасий Савинов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Долгановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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