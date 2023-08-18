Трегубова (Попцова) Анна Степанова
Место рожденияпоч. Ключевской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Ключевской, Илганская волость, Березовский стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Параскева Афанасьева
Отец ребёнка: Трегубов Афонасий Савинов
Рождение ребёнка
Около 1747
Дочь: Ирина Афанасьева
Отец ребёнка: Трегубов Афонасий Савинов
Рождение ребёнка
Около 1752
Отец ребёнка: Трегубов Афонасий Савинов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762