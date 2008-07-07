Цопа (Палеха) Ольга Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.06.1932
Дата смерти07.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1965
Сын: Цопа Сергей Иванович
Отец ребёнка: Цопа Иван Кириллович
Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Цопа Иван Кириллович
Смерть
07.07.2008
Варва, Черниговская область, Украина