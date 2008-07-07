Цопа (Палеха) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цопа (Палеха) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.06.1932

Дата смерти

07.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1965

Сын: Цопа Сергей Иванович

Отец ребёнка: Цопа Иван Кириллович

Варва, Черниговская область, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цопа Иван Кириллович

Смерть
07.07.2008
Варва, Черниговская область, Украина
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