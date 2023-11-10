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Потяркин Апполон Михайлович

Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Потяркин Михаил Андреевич

Мать: не указана

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Потяркина Анна Апполоновна

Мать ребёнка: Потяркина Зоя Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.12.1957

Сын: Потяркин Сергей Апполонович

Мать ребёнка: Потяркина Зоя Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
29.12.1957

Дочь: Потяркина Ирина Апполоновна

Мать ребёнка: Потяркина Зоя Павловна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
1957
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
здесь родилась дочь, по данным внучки
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Зоя Павловна

Смерть
Неизвестно
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