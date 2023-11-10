Потяркин Апполон Михайлович
Место рождения
Дата рождения1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: Потяркин Михаил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Потяркина Анна Апполоновна
Мать ребёнка: Потяркина Зоя Павловна
Рождение ребёнка
29.12.1957
Сын: Потяркин Сергей Апполонович
Мать ребёнка: Потяркина Зоя Павловна
Рождение ребёнка
29.12.1957
Дочь: Потяркина Ирина Апполоновна
Мать ребёнка: Потяркина Зоя Павловна
Место жительства
1957
здесь родилась дочь, по данным внучки
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Потяркина Зоя Павловна
Смерть
Неизвестно