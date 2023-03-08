Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Катерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1785

Сын: Тихон Захарьевич

Отец ребёнка: Захар Петрович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1789

Сын: Матвей Захарьевич

Отец ребёнка: Захар Петрович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван Захарьевич

Отец ребёнка: Захар Петрович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Арина Захарьевна

Отец ребёнка: Захар Петрович

Асаново, Комсомольский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Петрович

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