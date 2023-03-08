Катерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1785
Сын: Тихон Захарьевич
Отец ребёнка: Захар Петрович
Рождение ребёнка
1789
Сын: Матвей Захарьевич
Отец ребёнка: Захар Петрович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Иван Захарьевич
Отец ребёнка: Захар Петрович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Арина Захарьевна
Отец ребёнка: Захар Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Петрович