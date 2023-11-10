Зиятдиновы Валиахмат Гаулзанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиятдиновы Валиахмат Гаулзанович

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Место рождения

Караталга, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.09.1931

Дата смерти

1980

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931

Отец: Гаулзан Ахметзанов

Мать: Шамнасур Зиятдинова

Караталга, Камско-Устьинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
02.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Тихоновна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
21.03.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Тихоновна

Артем, Артемовский, Приморский край
Рождение ребёнка
29.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Тихоновна

Артем, Артемовский, Приморский край
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Смерть
1980
Трудовое, Владивостокский, Приморский край
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