Зиятдиновы Валиахмат Гаулзанович
Место рождения
Дата рождения15.09.1931
Дата смерти1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1931
Отец: Гаулзан Ахметзанов
Мать: Шамнасур Зиятдинова
Свидетельство о рождении
Рождение ребёнка
02.07.1962
Рождение ребёнка
21.03.1965
Рождение ребёнка
29.05.1966
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Смерть
1980
Трудовое, Владивостокский, Приморский край