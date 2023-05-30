Озеров Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Озеров Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1950
Дочь: Титкова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Озерова Зинаида Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Озеров Александр Николаевич
Мать ребёнка: Озерова Зинаида Ильинична
Смерть
Неизвестно