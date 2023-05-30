Озеров Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озеров Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Озеров Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1950

Дочь: Титкова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Озерова Зинаида Ильинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Озеров Александр Николаевич

Мать ребёнка: Озерова Зинаида Ильинична

Смерть
Неизвестно
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