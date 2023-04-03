Малиновский Иван Осипов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Рождение ребёнка
1837
Сын: Малиновский Платон Иванов
Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Иванова
Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова
Рождение ребёнка
С 1846 по 1848
Сын: Малиновский Филофей Иванов
Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ольга Иванова
Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Апполинария Иванова
Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно