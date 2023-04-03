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Малиновский Иван Осипов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Малиновский Иосиф Андреев

Мать: Малиновский Ульяна Петрова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Малиновский Платон Иванов

Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Иванова

Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Малиновский Алфей Иванов

Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова

Рождение ребёнка
С 1846 по 1848

Сын: Малиновский Филофей Иванов

Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ольга Иванова

Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Апполинария Иванова

Мать ребёнка: Малиновский Апролинария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малиновский Апролинария Иванова

Смерть
Неизвестно
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