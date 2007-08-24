Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Лапатин Сергей Дмитриевич
Лапатин Сергей Дмитриевич
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2007
Пол
Мужской
Отец
Лопатин Дмитрий Юрьевич
1982 г.р.
Мать
Лопатина Екатерина
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОБ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2007
Отец:
Лопатин Дмитрий Юрьевич
Мать:
Лопатина Екатерина
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия