Лапатин Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапатин Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.2007

Пол

Мужской

Отец

1982 г.р.

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2007

Отец: Лопатин Дмитрий Юрьевич

Мать: Лопатина Екатерина

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