Багринцев Артемий Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1909
Сын: Багринцев ???
Мать ребёнка: Анна Андреевна (Багринцева)
Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно