Багринцев Артемий Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багринцев Артемий Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1909

Сын: Багринцев ???

Мать ребёнка: Анна Андреевна (Багринцева)

Федосиха, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Андреевна (Багринцева)

Смерть
Неизвестно
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