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Давыдов Иоанн Алексеев

Место рождения

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ

Дата рождения

29.08.1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1906

Отец: Давыдов Алексей Никитин

Мать: Давыдова Евфимия Семенова

п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
30.08.1906
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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