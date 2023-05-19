Давыдов Иоанн Алексеев
Место рожденияп. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Дата рождения29.08.1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1906
Отец: Давыдов Алексей Никитин
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Крещение
30.08.1906
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно