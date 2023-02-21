Шелонцова Федосья Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Шелонцова Афонасья Семёновна
Отец ребёнка: Шелонцов Семён Иванович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Шелонцова Ирина Семёновна
Отец ребёнка: Шелонцов Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно