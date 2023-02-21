Шелонцова Федосья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелонцова Федосья Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Шелонцова Афонасья Семёновна

Отец ребёнка: Шелонцов Семён Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Шелонцова Ирина Семёновна

Отец ребёнка: Шелонцов Семён Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шелонцов Семён Иванович

Смерть
Неизвестно
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