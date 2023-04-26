Кирпичникова Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кирпичников Максим Дмитриев
Отец ребёнка: Кирпичников Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Кирпичников Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Кирпичников Дмитрий Степанов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Кирпичников Дорофей Дмитриев
Отец ребёнка: Кирпичников Дмитрий Степанов
Место жительства
1850
154 Семья
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно