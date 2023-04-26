Кирпичникова Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирпичникова Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кирпичников Максим Дмитриев

Отец ребёнка: Кирпичников Дмитрий Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Кирпичников Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Кирпичников Дмитрий Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Кирпичников Дорофей Дмитриев

Отец ребёнка: Кирпичников Дмитрий Степанов

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
154 Семья
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирпичников Дмитрий Степанов

Смерть
Неизвестно
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