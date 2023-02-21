Дорошенко Денис Игоревич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Денис Игоревич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1998

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1973 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1998

Отец: Дорошенко Игорь

Мать: Наталья Михайловна

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