Буракова (Васютович) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.09.1952
Сын: Бураков Александр Аркадьевич
Отец ребёнка: Бураков Аркадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураков Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: Бураков Аркадий Тимофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бураков Сергей Аркадьевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно