Буракова (Васютович) Валентина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буракова (Васютович) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1952

Сын: Бураков Александр Аркадьевич

Отец ребёнка: Бураков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: Бураков Аркадий Тимофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бураков Сергей Аркадьевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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