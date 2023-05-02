Федченко Василий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федченко Иосиф Агеевич
Мать: Федченко Александра
Рождение ребёнка
01.07.1909
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернышева Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федченко Федор Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно