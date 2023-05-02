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Федченко Василий Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федченко Иосиф Агеевич

Мать: Федченко Александра

Рождение ребёнка
01.07.1909

Сын: Федченко Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернышева Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федченко Федор Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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