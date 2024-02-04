Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: ?

Рождение ребёнка
07.09.1939

Сын: Чирков Игорь Михайлович

Отец ребёнка: Чирков Михаил Кузьмич

Ленинград
Рождение ребёнка
24.02.1951

Сын: Чирков Евгений Иванович

Отец ребёнка: Чирков Михаил Кузьмич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Михайловна

Отец ребёнка: Чирков Михаил Кузьмич

Смерть
Неизвестно
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