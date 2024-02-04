Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Мать: ?
Рождение ребёнка
07.09.1939
Отец ребёнка: Чирков Михаил Кузьмич
Ленинград
Рождение ребёнка
24.02.1951
Отец ребёнка: Чирков Михаил Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Михайловна
Отец ребёнка: Чирков Михаил Кузьмич
Смерть
Неизвестно