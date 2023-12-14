Курбатов Неизв — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатов Неизв

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбатова Римма

Мать ребёнка: Шушкина Курбатова Анфиса

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Курбатова Валентина

Мать ребёнка: Шушкина Курбатова Анфиса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шушкина Курбатова Анфиса

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