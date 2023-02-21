Гончаров Евгений Валеоьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Евгений Валеоьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.09.1967

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1967

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1989

Сын: Гончаров Константин Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1996

Сын: Гончаров Илья Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1996

Сын: Гончаров Иван Евгеньевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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