Селезнев Гавриил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Гавриил Петрович

Селезнев Гавриил Петрович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

12.02.1853

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1853

Отец: Селезнев Петр Федорович

Мать: Селезнева Домникия Андреевна

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Старчеусова Екатерина Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
28.02.1880

Дочь: Рябчукова Евдокия Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Трофимова Наталья Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
02.11.1885

Дочь: Коржова Матрона Гавриловна

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Селезнев Петр Гаврилович

Мать ребёнка: Дарья Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close