Селезнев Гавриил Петрович
Место рождения
Дата рождения12.02.1853
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1853
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Старчеусова Екатерина Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
28.02.1880
Дочь: Рябчукова Евдокия Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Трофимова Наталья Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
02.11.1885
Дочь: Коржова Матрона Гавриловна
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Дарья Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно