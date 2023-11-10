Голицын Андрей Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.01.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1964
Титул: князь.
Рождение ребёнка
06.11.1994
Дочь: Голицына Елена Андреевна
Мать ребёнка: Голицына Татьяна
Титул: княжна.
Бракосочетание
1994
Жена: Голицына Татьяна
Рождение ребёнка
25.02.1997
Сын: Голицын Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Голицына Татьяна
Титул: князь.
Рождение ребёнка
11.01.2000
Сын: Голицын Григорий Андреевич
Мать ребёнка: Голицына Татьяна
Норидж, Норфолк, Великобритания
Титул: князь.
Рождение ребёнка
11.10.2002
Сын: Голицын Николай Андреевич
Мать ребёнка: Голицына Татьяна
Титул: князь.
Рождение ребёнка
13.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Голицына Татьяна
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Место жительства
Неизвестно