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Голицын Андрей Михайлович

Место рождения

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область

Дата рождения

30.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1964

Отец: Голицын Михаил Владимирович

Мать: Голицына Тамара Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Титул: князь.
Рождение ребёнка
06.11.1994

Дочь: Голицына Елена Андреевна

Мать ребёнка: Голицына Татьяна

Титул: княжна.
Бракосочетание
1994

Жена: Голицына Татьяна

Рождение ребёнка
25.02.1997

Сын: Голицын Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Голицына Татьяна

Титул: князь.
Рождение ребёнка
11.01.2000

Сын: Голицын Григорий Андреевич

Мать ребёнка: Голицына Татьяна

Норидж, Норфолк, Великобритания
Титул: князь.
Рождение ребёнка
11.10.2002

Сын: Голицын Николай Андреевич

Мать ребёнка: Голицына Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Титул: князь.
Рождение ребёнка
13.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Голицына Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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