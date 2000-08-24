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Югринова Дарья Владимировна
Югринова Дарья Владимировна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.08.2000
Пол
Женский
Отец
Югринов Владимир Евгеньевич
1959 г.р.
Мать
Коробейникова Ирина Леонидовна
1964 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЮ
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События
События
Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.2000
Отец:
Югринов Владимир Евгеньевич
Мать:
Коробейникова Ирина Леонидовна
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