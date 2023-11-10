Гужова Прасковья Трофимовна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1839
Сын: Гужов Селиверст Александрович
Отец ребёнка: Гужов Александр Васильевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Гужова Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Гужов Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
вторая жена
Смерть
Неизвестно