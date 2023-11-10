Гужова Прасковья Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГужова Прасковья Трофимовна

Гужова Прасковья Трофимовна

Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Вычислено 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1839

Сын: Гужов Селиверст Александрович

Отец ребёнка: Гужов Александр Васильевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Гужова Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Гужов Александр Васильевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гужов Александр Васильевич

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
вторая жена
Смерть
Неизвестно
Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close