Szczepańska (Manikowska) Łucja — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Szczepańska (Manikowska) Łucja

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1920

Дата смерти

02.08.2017

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Szczepański Andrzej

Tczew
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Szczepański Andrzej

Смерть
02.08.2017
Rumia, Polska
Похороны
Неизвестно
Rumia, Polska
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