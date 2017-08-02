Szczepańska (Manikowska) Łucja
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1920
Дата смерти02.08.2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Szczepański Andrzej
Tczew
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Szczepański Andrzej
Смерть
02.08.2017
Rumia, Polska
Похороны
Неизвестно
Rumia, Polska