Егер Абрам
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.10.1904
Дата смерти23.04.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1930
Жена: Егер Софья
Рождение ребёнка
09.10.1931
Сын: Егер Матвей
Мать ребёнка: Егер Софья
Рождение ребёнка
16.09.1937
Сын: Егер Илья
Мать ребёнка: Егер Софья
Рождение ребёнка
28.02.1947
Сын: Егер Владимир
Мать ребёнка: Егер Софья
Смерть
23.04.1970