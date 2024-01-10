Егер Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егер Абрам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.10.1904

Дата смерти

23.04.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1907 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1930

Жена: Егер Софья

Рождение ребёнка
09.10.1931

Сын: Егер Матвей

Мать ребёнка: Егер Софья

Рождение ребёнка
16.09.1937

Сын: Егер Илья

Мать ребёнка: Егер Софья

Рождение ребёнка
28.02.1947

Сын: Егер Владимир

Мать ребёнка: Егер Софья

Смерть
23.04.1970
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