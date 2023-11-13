Меньшикова (Гладких) Фекла Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшикова (Гладких) Фекла Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1885 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.11.1908 ст.

Дочь: Меньшикова Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Меньшиков Григорий Максимович

Кургат, Артинский, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшиков Григорий Максимович

Смерть
Неизвестно
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