Мичник Зинаида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мичник Зинаида Осиповна

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Место рождения

г. Кишинев, Молдавия

Дата рождения

23.06.1878

Дата смерти

10.09.1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1902 по 1904
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1904 по 1907
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1912 по 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.09.1942
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край
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