Мичник Зинаида Осиповна
Место рожденияг. Кишинев, Молдавия
Дата рождения23.06.1878
Дата смерти10.09.1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1878
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Кишинев, Молдавия
Место жительства
С 1902 по 1904
г. Цюрих, Швейцария
Место жительства
С 1904 по 1907
г. Берлин, Германия
Место жительства
С 1912 по 1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
10.09.1942
Минеральные Воды, Минераловодский, Ставропольский край