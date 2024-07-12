Домна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800

Сын: Петр Иванов

Отец ребёнка: Иван Игнатьев

Захарово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Ион Иванов

Отец ребёнка: Иван Игнатьев

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Авдотья Иванова

Отец ребёнка: Иван Игнатьев

Захарово, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Аксинья Иванова

Отец ребёнка: Иван Игнатьев

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