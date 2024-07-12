Домна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1800
Сын: Петр Иванов
Отец ребёнка: Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Ион Иванов
Отец ребёнка: Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Авдотья Иванова
Отец ребёнка: Иван Игнатьев
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Аксинья Иванова
Отец ребёнка: Иван Игнатьев