Трушников Иван Алексеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушников Иван Алексеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749

Отец: Трушников Алексей Алексеев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1772

Сын: Трушников Илья Иванов

Мать ребёнка: Трушникова Анна Иванова

Рождение ребёнка
Около 1778

Сын: Трушников Лаврентий Иванов

Мать ребёнка: Трушникова Анна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушникова Анна Иванова

Смерть
Неизвестно
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