Трушников Иван Алексеев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1749
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1749
Отец: Трушников Алексей Алексеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1772
Мать ребёнка: Трушникова Анна Иванова
Рождение ребёнка
Около 1778
Сын: Трушников Лаврентий Иванов
Мать ребёнка: Трушникова Анна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трушникова Анна Иванова
Смерть
Неизвестно