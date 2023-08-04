Лебедева (Цымбал) Анна Пантелеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928
Отец: Пантелей
Мать: Цымбал Матрена Семеновна
Рождение ребёнка
12.10.1965
Сын: Лебедев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Лебедев Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лебедев Владимир
Смерть
Неизвестно