Лебедева (Цымбал) Анна Пантелеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Цымбал) Анна Пантелеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1925 г.р.

Дети

1965 г.р.
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Добавил:

ЮО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1928

Отец: Пантелей

Мать: Цымбал Матрена Семеновна

Рождение ребёнка
12.10.1965

Сын: Лебедев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Лебедев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лебедев Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Владимир

Смерть
Неизвестно
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