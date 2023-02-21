Стадников Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стадников Валерий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стадникова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стадников Павел Валерьевич

Мать ребёнка: Стадникова Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стадникова Надежда Валерьевна

Мать ребёнка: Стадникова Татьяна Петровна

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