Булатова Марфа Антонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Пелагея Севастьянова
Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Соломонида Севастьянова
Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Елена Севастьянова
Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Булатов Меркурей Севастьянов
Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1808
Дочь: Наталья Севастьянова
Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов
Рождение ребёнка
Около 1809
Дочь: Марфа Севастьянова
Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1816