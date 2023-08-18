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Булатова Марфа Антонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Пелагея Севастьянова

Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Соломонида Севастьянова

Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Елена Севастьянова

Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Булатов Меркурей Севастьянов

Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Дочь: Наталья Севастьянова

Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1809

Дочь: Марфа Севастьянова

Отец ребёнка: Булатов Севастьян Парфенов

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Севастьян Парфенов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816
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