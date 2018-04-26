Казыханова (Закирова) Равида Хакимьяновна
Место рожденияд. Ново-Кангыш, ? района, БАССР
Дата рождения23.02.1932
Дата смерти26.04.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ново-Кангыш, ? района, БАССР
Рождение ребёнка
19.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Казыханов Фасхатдин Фаисханович
Башкирская АССР посёлок Урман
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.04.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость