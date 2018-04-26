Казыханова (Закирова) Равида Хакимьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казыханова (Закирова) Равида Хакимьяновна

Место рождения

д. Ново-Кангыш, ? района, БАССР

Дата рождения

23.02.1932

Дата смерти

26.04.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ново-Кангыш, ? района, БАССР
Рождение ребёнка
19.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казыханов Фасхатдин Фаисханович

Башкирская АССР посёлок Урман
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казыханов Фасхатдин Фаисханович

Смерть
26.04.2018
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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