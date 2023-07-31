Фарида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фарида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1901 г.р.
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Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Хамидуллина Гульмикамал

Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галима

Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нуреева Хосникамал

Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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