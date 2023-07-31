Фарида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Хамидуллина Гульмикамал
Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галима
Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуреева Хосникамал
Отец ребёнка: Терзиев Сибагатула
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно