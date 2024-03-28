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Контиевская Павла Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Контиевский Роман Гаврилович

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Контиевская Агрипина Романовна

Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Контиевская Трифена Романовна

Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Контиевская Алевтина Романовна

Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Контиевская Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович

Мелехино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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