Контиевская Павла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Контиевская Агрипина Романовна
Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Контиевская Трифена Романовна
Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Контиевская Алевтина Романовна
Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Контиевская Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Контиевский Роман Гаврилович
Смерть
Неизвестно