Тарасов Тихон Федотов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1747
Дата смертиПосле 1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747
Отец: Тарасов Федот Никитин
Мать: Тарасова Марина Пиминова
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Акилина Тихоновна
Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1781
Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Порфирьева
Рождение ребёнка
Около 1783
Дочь: Мария Тихоновна
Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Порфирьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1792