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Тарасов Тихон Федотов

Место рождения

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1747

Дата смерти

После 1792

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1747

Отец: Тарасов Федот Никитин

Мать: Тарасова Марина Пиминова

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Дочь: Акилина Тихоновна

Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Порфирьева

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Сын: Тарасов Марко Тихонов

Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Порфирьева

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1783

Дочь: Мария Тихоновна

Мать ребёнка: Тарасова Евфимия Порфирьева

Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарасова Евфимия Порфирьева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Учуговской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1792
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