Исаков Степан Платонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИсаков Степан Платонович

Исаков Степан Платонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

1938

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

вм
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Исаков Платон Тимофеевич

Мать: не указана

Смерть
1938
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close