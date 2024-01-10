Щома Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щома Сергей Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1949 г.р.

Мать

Около 1957 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Щома Алексей Николаевич

Мать: Щома Мария

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