Шамсутдинов Рамиль — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсутдинов Рамиль

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова Ралина Рамильевна

Мать ребёнка: Шамсутдинова Багаутдинова Гульназ Наильевна

Казань
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шамсутдинова Алия Рамильевна

Мать ребёнка: Шамсутдинова Багаутдинова Гульназ Наильевна

Казань
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шамсутдинова Багаутдинова Гульназ Наильевна

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