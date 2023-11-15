Зоя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗоя

Зоя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.05.1929

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1931 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Александр

Рождение ребёнка
01.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никитин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никитин Александр

Смерть
2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close