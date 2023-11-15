Зоя
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.05.1929
Дата смерти2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.05.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Александр
Рождение ребёнка
01.02.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Никитин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никитин Александр
Смерть
2014