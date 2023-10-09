Тюменёв Артамон Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюменёв Артамон Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЯХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тюменёв Степан

Мать: не указана

Место жительства
11.06.1902
Быньги, Невьянский, Свердловская область
Оформление договора о купле дома по адресу ул. Канавской вельможности
Рождение ребёнка
1903

Сын: Тюменёв Денис Артамонович

Мать ребёнка: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
Быньги, Невьянский, Свердловская область
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