Тюменёв Артамон Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тюменёв Степан
Мать: не указана
Место жительства
11.06.1902
Оформление договора о купле дома по адресу ул. Канавской вельможности
Рождение ребёнка
1903
Сын: Тюменёв Денис Артамонович
Мать ребёнка: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно