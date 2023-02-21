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Сонин Борис Алексеевич
Сонин Борис Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1894
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Сонин Алексей Петрович
1850 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ОХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец:
Сонин Алексей Петрович
Мать: не указана
Смерть
1968
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