Сонин Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сонин Борис Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

1850 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Сонин Алексей Петрович

Мать: не указана

Смерть
1968
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