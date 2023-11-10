Конончик (Лысенок) Анисия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конончик (Лысенок) Анисия Васильевна

Место рождения

Гриблы, Шарковщинский район, Витебская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Гриблы, Шарковщинский район, Витебская область
ГАКК Ф.935 Оп.1 Д.3
Бракосочетание
02.11.1903 ст.

Муж: Конончик Матвей Семенович

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0232.jpg
Место жительства
1903
Догадаевский участок Конторской волости Канского уезда
Рождение ребёнка
20.04.1905 ст.

Сын: Конончик Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Конончик Матвей Семенович

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0109.jpg
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.

Дочь: Надежда Матвеевна

Отец ребёнка: Конончик Матвей Семенович

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0166.jpg
Рождение ребёнка
06.09.1910

Сын: Конончик Михаил Матвеевич

Отец ребёнка: Конончик Матвей Семенович

Авдюшино, Тайшетский муниципальный район, Иркутская область
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00160.jpg
Смерть
Неизвестно
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