Конончик (Лысенок) Анисия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАКК Ф.935 Оп.1 Д.3
Бракосочетание
02.11.1903 ст.
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1255/F_50_9_1255-0232.jpg
Место жительства
1903
Догадаевский участок Конторской волости Канского уезда
Рождение ребёнка
20.04.1905 ст.
Отец ребёнка: Конончик Матвей Семенович
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0109.jpg
Рождение ребёнка
09.10.1906 ст.
Дочь: Надежда Матвеевна
Отец ребёнка: Конончик Матвей Семенович
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_9/F_50_9_1256/F_50_9_1256-0166.jpg
Рождение ребёнка
06.09.1910
Сын: Конончик Михаил Матвеевич
Отец ребёнка: Конончик Матвей Семенович
https://disk.yandex.ru/d/kAzh8LT-IRiG7A/Иркутская%20духовная%20консистория/F_50_11/F_50_11_0029/F_50_11_0029-00160.jpg
Смерть
Неизвестно