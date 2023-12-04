Ермолаева Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.06.1914
Сын: Ермолаев Иван
Отец ребёнка: Ермолаев Василий
Запередолье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.06.1918
Сын: Ермолаев Федор
Отец ребёнка: Ермолаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Александр
Отец ребёнка: Ермолаев Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермолаев Виктор
Отец ребёнка: Ермолаев Василий
Смерть
Неизвестно