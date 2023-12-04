Ермолаева Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаева Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.06.1914

Сын: Ермолаев Иван

Отец ребёнка: Ермолаев Василий

Запередолье, Лужский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
18.06.1918

Сын: Ермолаев Федор

Отец ребёнка: Ермолаев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Александр

Отец ребёнка: Ермолаев Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермолаев Виктор

Отец ребёнка: Ермолаев Василий

Смерть
Неизвестно
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