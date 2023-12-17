Куликов Григорий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1935
Сын: Куликов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Куликова Дарья Даниловна
Рождение ребёнка
14.06.?
Дочь: Фролова Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Куликова Дарья Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куликова Дарья Даниловна
Смерть
Неизвестно