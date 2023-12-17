Куликов Григорий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куликов Григорий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1935

Сын: Куликов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Куликова Дарья Даниловна

Рождение ребёнка
14.06.?

Дочь: Фролова Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Куликова Дарья Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Дарья Даниловна

Смерть
Неизвестно
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