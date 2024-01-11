Медведков Григорий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведков Григорий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведков Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Люхина Александра Григорьевна

Мать ребёнка: не указана

Солотча, Рязанский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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